Renault и Airbus разработают новые аккумуляторы для машин и самолетов

Инженерные группы Renault Group и Airbus готовы объединить усилия в деле производства твердотельных батарей для электромобилей и гибридных самолетов. Об этом 30 ноября сообщило издание Autonews Europe, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Инженеры компаний намерены совместно разработать решения в области накопления энергии, что пока является одним из главных препятствий на пути к созданию электромобилей с большим запасом хода, а Airbus поможет продвинутся в разработке технологий, связанных с гибридно-электрическими самолетами.

"Впервые два европейских лидера из разных отраслей обмениваются инженерными знаниями, чтобы сформировать будущее гибридно-электрических самолетов. Авиация - чрезвычайно требовательная область как с точки зрения безопасности, так и с точки зрения энергопотребления, как и автомобильная промышленность", - заявил исполнительный вице-президент Renault по проектированию Жиль Ле Борн.

Компании надеются, что к 2030 году вместо нынешних химических батарей они представят новые твердотельные источники энергии, которые удвоят плотность энергии аккумуляторов.