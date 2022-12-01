Audi нашла причину потери мощности

Немецкая компания Audi объявила отзывную партию, в которую вошли сразу шесть моделей: A6, универсал A6 Allroad, A7, а также S6, RS6 и RS7. Об этом сообщает интернет-портал Carscoops. По данным СМИ, в общей сложности 50 883 автомобиля на американском рынке потеряли часть мощности двигателя. Причиной неисправности стала пролитая на заднем сиденье жидкость, передает Day.Az со ссылкой на Autonews.ru.

В период с августа по сентябрь компания обработала более 30 случаев, связанных с этой проблемой. Производитель пояснил, что пролитая на заднем диване жидкость может привести к некорректной работе электронного модуля, который расположен под сиденьем. Из-за сбоя в работе модуля силовая установка переходит на аварийный режим и теряет часть мощности. К моменту, когда немецкий концерн объявил об отзыве автомобилей, количество жалоб поднялось почти до 50.

Согласно данным Audi, неисправность обнаружена в автомобилях, выпущенных между июлем 2018-го и апрелем 2022 года. Бренд вернул на доработку 1414 седанов S7 и 1781 - S6, 2227 универсалов A6 Allroad, 2152 автомобиля модели RS6, 1809 - RS7, а также 8915 единиц А7. Самое большое количество отозванных автомобилей составила модель А6. Audi вернула на производство 32 585 седанов.

В компании подтвердили, что с апреля 2022 года автомобили начали снабжать электронный модуль изолирующими накладками.