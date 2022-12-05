Ford может выпустить тяжёлый суперпикап Raptor

В гамме Ford может появиться инфернальный пикап Super Duty Raptor. Об этом заявил в интервью Ford Authority менеджер проекта Super Duty Аарон Брекси. "Мы всегда прислушиваемся к нашим клиентам. Если клиенты спросят, "где Super Duty Raptor?", - мы прислушаемся и в этом случае", - дал понять Брекси. Подробности неизвестны, но новая линейка Super Duty только готовится выйти на рынок США, так что время для доработок у "голубого овала" есть, передает Day.Az со ссылкой на motor.ru.

Тяжёлые пикапы Ford F-Series Super Duty сменили поколение два месяца назад, но у дилеров рабочие грузовички появятся только в первом квартале 2023 года. В настоящий момент самой способной к бездорожью версией Super Duty является Tremor, но американцы могут быть заинтересованы в более мощном и проходимом "Рапторе".

Топ-менеджеры Ford готовы рассмотреть вариант с Super Duty Raptor, но для инженеров разработка такая модификация будет особенно непростой. Дело в том, что линейка Super Duty создана с упором на тяговые возможности и перевозку тяжёлых грузов, а особенностями семейства Raptor являются внушительный дорожный просвет, большая артикуляция подвесок и "всеядные" амортизаторы.

Модификация Super Duty Tremor доступна только для пикапов с односкатной задней ошиновкой, то есть покупателям уже приходится жертвовать тяговыми возможностями ради лучшей проходимости. Менее выносливыми под нагрузкой должны быть и "грязевые" покрышки с внешним диаметров 35 или 37 дюймов. А вот с двигателями у возможного Super Duty Raptor проблем не будет: всем тяжёлым пикапам положены тяговитые и ресурсные V8.

Маркетологи Ford пристально следят за желаниями целевой аудитории и готовы запускать в серию самые смелые проекты. В июле дебютировал восьмицилиндровый суперпикап F-150 Raptor R, а в начале года был рассекречен "заряженный" внедорожник Bronco Raptor.