Представлен электрический внедорожник, который прослужит 50 лет

Шотландская компания Munro Vehicles представила электрический внедорожник Mk_1 со сроком службы 50 лет. Машина сделана максимально простой и надёжной. Её могут использовать фермеры, сервисные службы и строители - именно они оценят расположенные в передних крыльях багажники и промышленные переключатели для навесного оборудования. На рынок Mk_1 выйдет в следующего году и будет стоить от 50 тысяч фунтов стерлингов, передает Day.Az со ссылкой на Autonews.ru.

Стартап Munro Vehicles - единственный в Шотландии производитель легковушек. Его дебютная модель называется Mk_1. Электрический внедорожник создан в помощь фермерам, горнодобытчикам и строителям, поэтому отличается простой конструкцией и по задумке прослужит лет 50. К тому же это самый проходимый вездеход на батарейках. Его грузоподъёмность составляет тонну, а максимально допустимая масса прицепа - 3,5 тонны.

Основу Munro Mk_1 составляет рама лестничного типа из пятимиллиметровой оцинкованной стали (обычно для внедорожников используют сталь толщиной 1,5 мм). Кузов алюминиевый. Над дизайном машины работал Росс Комптон, бывший сотрудник Atlis Motor и Bollinger, и влияние последней здесь сразу же бросается в глаза. Дорожный просвет вездехода - 480 миллиметров. Углы въезда, съезда и рампы - впечатляющие 84, 51 и 148 градусов соответственно.

Ходовая часть электрокара собрана из OEM и гоночных компонентов. Подвеска - пружинная, со стойками койловерами. Из практических соображений на машине уставлены невентилируемые дисковые тормоза: они не будут забиваться грязью, да и мощности рекуперации хватает, чтобы не только ездить "в одну педаль", но и эффективно замедлять машину на спуске.

Единственный электромотор мощностью 299 либо 381 силу (700 Нм) установлен в центре и через раздаточную коробку и три дифференциала приводит все колеса. Шотландцы выбрали устройство с осевым магнитным потоком. Оно в два раза легче и компактнее "радиальных", а ещё работает на более низких оборотах и не требует понижающего редуктора. Батарея собрана из NMC-ячеек, оснащена тепловым насосом и позволяет проезжать до 306 километров либо месить грязь в течение 16 часов.

Салон Munro Mk_1 рассчитан на пятерых, при этом места достаточно, чтобы не упираться друг в друга локтями. Переключателями на передней панели можно пользовать в перчатках и мыть их из шланга. Внедорожник также оснастят преобразователями постоянного тока для установки различного навесного оборудования, двумя портами USB-C и двумя беспроводными зарядками. Будут даже бытовые розетки для чайника и микроволновки, а также аудиосистема с шестью динамиками и мультимедиа, поддерживающая Apple CarPlay и Android Auto.

К 2027 году Munro планирует выпускать по 2500 внедорожников. Планы на 2023-й скромнее: всего 50 машин. Начальная стоимость - 49 995 фунтов стерлингов, хотя раньше говорили о 65 тысячах.