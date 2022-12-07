Турецкий электромобиль TOGG демонстрируется в аэропорту Стамбула

Модель седан первого турецкого электромобиля TOGG выставлен в терминале международных рейсов аэропорта Стамбул, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Местные и иностранные пассажиры проявили большой интерес к новинке, собралась очередь из желающих сфотографироваться на фоне электромобиля.

Проживающий в Нидерландах Мухаррам Угурлу рассказал, что вот уже много лет пользуется исключительно электромобилем, и с нетерпением ждет начала продаж TOGG за пределы Турции.

По словам Угурлу, автомобиль очень красивый и элегантный.

"Хотелось бы провести тест-драйв. Мне очень понравился автомобиль и я планирую его приобрести", - сказал Угурлу.

Мухаммед Махжуб, путешествующий транзитным рейсом из Стамбула в Тунис, сказал, что как только увидел автомобиль TOGG, у него появилось желание ознакомиться с ним детально.

"Этот автомобиль очень красив. Мне очень понравился дизайн, крайне привлекателен. Как только я увидел автомобиль, я к нему подошел", - сказал он.

Махджуб отметил, что двери автомобиля очень красиво спроектированы. "Не видел подобной модели, это фантастика. Дизайн очень привлекателен", - сказал он.

Автомобиль TOGG будет выставлен в аэропорту Стамбул до конца месяца.