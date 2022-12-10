Китайский концерн BYD построит завод в Европе

Китайский автопроизводитель BYD начнет собирать электрокары на собственных мощностях в Европе. Как передает Day.Az, информация об этом появилась на интернет-портале Car News China. Издание приводит комментарий исполнительного вице-президента компании Ли Кэ, которая рассказала о планах BYD построить собственный завод на территории ЕС.

Необходимость в новых мощностях появилась после того, как BYD расширил сеть поставок своих электромобилей. Сейчас продукцию BYD можно найти на рынках Норвегии, Германии, Швеции, Нидерландов и ряда других европейских стран. Помимо этого, BYD активно реализовывает автомобили на площадках Азии, включая Японию, Таиланд, Индию, Малайзию и др. По словам вице-президента, к концу года бренд появится на рынках Франции и Великобритании.

На данный момент компания выбирает локацию для будущей фабрики. На сегодняшний день поставки из Китая в Европу идут морем. Компания даже закупила собственные суда, так как, по словам представителей BYD, ни одна сторонняя служба грузоперевозок не удовлетворяла требованиям автопроизводителя.