Bentley показала уникальный Flying Spur от создателя кроссовок

Автомобиль создан The Surgeon в единственном экземпляре

В 2022 году Bentley совместно с создателем кастомной обуви Домиником Чамброне, известным как The Surgeon, подготовила коллекцию кроссовок Bentley x The Surgeon adidas Forum Low, которые будут доступны исключительно для клиентов придворного тюнинг-ателье Mulliner. Вместе с публичным дебютом эксклюзивной обуви на выставке современного искусства Art Basel Miami состоялась премьера единственного в своём роде автомобиля Bentley Flying Spur Hybrid x The Surgeon, автором которого и стал специализирующийся на кастомизации кроссовок мастер, передает Day.Az со ссылкой на motor.ru.

Все изменения коснулись исключительно внешнего вида и салона автомобиля. Кузов машины окрашен двумя оттенками чёрного цвета - Anthracite и Anthracite Satin - контрастируют с которыми акценты Satin Bronze. При этом фирменная статуэтка с литерой "B" на капоте сделана чёрной, 22-дюймовые колёса выполнены в сочетании цветов Satin Anthracite и Satin Bronze, а кузов дополнен опциональными пакетами Mulliner Blackline (отказ от хромированного декора в пользу чёрной отделки) и Styling Specification (аэродинамический обвес из углепластика).

На задней стойке кузова появилась фирменная эмблема The Surgeon и она же - изображение черепа в маске с перекрещенными под ним скальпелями - проецируется на землю при открытии дверей. В салоне аналогичный логотип вышит на подголовниках сидений и выгравирован на шпоне грецкого ореха, которым украшена передняя панель. Салон отделан сочетанием белой Linen и чёрной Beluga кожи с прострочкой нитью цвета Bronze, а напоминание об авторе проекта встречается на порогах и приборной панели.