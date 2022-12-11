Voyah представит новый электроседан в Китае

Суббренд Dongfeng Voyah, занимающийся производством автомобилей премиум-класса, объявил о выпуске нового электроседана Zhuiguang, передает Day.Az со ссылкой на Car News China. На внутреннем рынке новинка появится 15 декабря.

Light Chaser - так перевели название электромобиля китайские производители - собран на новой платформе ESSA+SOA, где ESSA - это аббревиатура, означающая электрический, "умный", безопасный и инновационный (архитектурный), а SOA - сервисно-ориентированная архитектура.

По словам Voyah, новая платформа обладает высокой эффективностью электрического привода и поддерживает полностью электрические, гибридные и водородные силовые агрегаты. Благодаря ESSA электрокар получил опцию экспресс-зарядки. Как сообщает производитель, десяти минут достаточно, чтобы обеспечить 230 км дополнительного хода.



В движение Voyah Zhuiguang приводит силовая установка, состоящая из двух электромоторов общей мощностью до 510 л.с. Максимальная скорость, которую может развить электрокар, ограничена 210 км. Седан доступен с системой независимой подвески и полным приводом.

Габариты автомобиля составляют 5088×1970×1515 мм, размер колесной базы - 3000 мм. Изначально планировалось, что дебют седана состоится на Auto Show в Гуанчжоу в ноябре, однако из-за переноса мероприятия Voyah принял решение провести презентацию в середине декабря. Ожидается, что во время релиза компания покажет интерьер новинки, а также объявит цены и поделится планами о поставках автомобиля на внешние рынки.



