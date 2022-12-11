BMW радикально решит проблему дилерских наценок и "допов" в Европе. Баварская марка намерена перейти на схему с прямыми продажами: покупатели будут заключать договор с автопроизводителем, а не дилером, что позволит указать фиксированную стоимость автомобиля. Роль дилеров будет сводиться к выдаче автомобилей и техническому обслуживанию. Срок реализации проекта - 2026 год, однако сначала модель опробуют на дочерней марке MINI - уже в 2024-м.

Как передает Day.Az со ссылкой на motor.ru о новой модели продаж BMW рассказал руководитель маркетингового отдела марки Питер Нота. Топ-менеджер назвал прямые продажи механизмом, который "принесёт пользу всем сторонам, участвующим в процессе покупки автомобиля".

Развивая свою мысль, Нота пообещал, что дилеры будут получать фиксированную комиссию за каждый проданный автомобиль. Сумму комиссии в BMW не раскрыли, но журналисты напомнили, что дилерам Mercedes-Benz предложили комиссию 6-6,5 процента.

Европейские дилеры MINI начнут переходить на схему с прямыми продажами с 1 января 2024 года. По всему миру от привычного механизма продаж избавляться не станут: например, в США сохранится старая система, в которой есть место дилерским "допам".

От комбинированной системы продаж, когда электромобили продаются напрямую, а топливные модели - через дилера, BMW открещивается: по мнению Питера Нота, такой расклад вынуждает дилеров предлагать клиентам имеющиеся в наличии автомобили.

Конечная цель механизма с прямыми продажами - одинаковые предложения и одинаковые цены по всему миру. Кроме того, BMW намерена напрямую продавать автомобили с небольшими пробегами моложе полутора лет. По классической схеме дилеры продолжат продавать все остальные подержанные машины.