Lexus планирует выпустить новую модель для европейского рынка

Японская компания Lexus в 2023 году планирует выпустить новую модель автомобиля для продаж исключительно на европейском рынке, пишет Automotive News со ссылкой на президента и генерального директора Toyota Motor Europe Мэтта Харрисона. Топ-менеджер отметил, что бренд выпустит модель, которая больше всего соответствует европейским предпочтениям, чтобы повысить привлекательность марки в регионе. О том, что это будет за автомобиль, он не сказал, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru

Помимо новой модели, Lexus планирует представить в Европе в 2023 году гибридную версию рестайлингового кроссовера RX и новый электрический внедорожник RZ.

Отмечается, что за 9 месяцев 2022 года продажи Lexus в Европе упали на 28% до 27 247 ед. Самый продаваемый кроссовер марки UX пострадал больше всего - продажи сократились на 36% и составили всего 10 053 единиц.

По словам Харрисона, продажи Lexus пострадали также из-за ухода компании с российского рынка. Он отметил, что 25% объема продаж Lexus приходилось именно на Россию. При этом речь идет не о компактных моделях, а о больших моделях, таких как RX, NX и LX.