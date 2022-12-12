Lada оказалась маркой с самым старым модельным рядом

Издание Motor1 провело исследование, чтобы выяснить, какие автомарки не торопятся обновлять модельный ряд, несмотря на конкуренцию на рынке. Для этого были рассмотрены 705 автомобилей 27 крупнейших производителей мира (правда, без учета большинства китайских брендов). Выяснилось, что старейший модельный ряд в 2022 году сохраняет российский АвтоВАЗ. Второе место досталось американскому производителю электрокаров Tesla, третье - индийской Mahindra, передает Day.Az со ссылкой на Motor.ru.

Средний возраст линейки рассчитывался на основании даты официальной премьеры каждого автомобиля. При этом выпуск обновлений и другие корректировки в расчет не брались - только смены поколений.

Так, самым молодым автомобилем на рынке стал пикап Chevrolet Montana третьего поколения, представленный на прошлой неделе. А звание самого старого досталось российской классике Lada Niva Legend (4х4), которая в почти неизменном виде выпускается с 1977 года.

Вторая "Нива" (бывшая Chevrolet, ныне Niva Travel) с 1998 годом премьеры тоже поспособствовала лидерству АвтоВАЗа в исследовании, которое не учло относительно недавний фейслифтинг. Таким образом, средний возраст продукции АвтоВАЗа составил 18,9 года.

Показатель Tesla, занявшей второе место, заметно ниже - 7,8 года. Самой старой моделью марки является флагманская Model S, дебютировавшая в 2009 году, а самой молодой - кроссовер Model Y 2019 года. Такой же результат получила индийская Mahindra: она продает модели, выпущенные в начале века, но средний возраст убавляют ежегодные новинки на протяжении последних пяти лет.

Что касается брендов с самым молодым модельным рядом, то лидируют японская Isuzu с D-Max и MU-X, а также китайские Xpeng и Nio. Средний возраст их автомобилей - 2,6 года. Также в числе марок, продающих относительно "свежие" машины, оказались Subaru, Honda, Hyundai, McLaren, Ferrari, Mercedes-Benz, BMW и Aston Martin. Бренды концерна Stellantis - самые "пожилые" среди европейцев со средним показателем 5,5 года.