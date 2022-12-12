Представлен хардкорный «трековый» Jeep Wrangler мощностью 840 сил

Тюнинг-ателье Sam's Garage представило хардкорный "трековый" Jeep Wrangler мощностью 840 лошадиных сил. Разработка получила название Zandvoort Edition в честь одноимённого автодрома в Северной Голландии. За основу взяли американский Wrangler Rubicon 392, однако и шасси, и двигатель, и экстерьер были доработаны. После установки компрессора, перехода на низкопрофильные шины и замены тормозов Jeep стал интереснее для водителя, передает Day.Az со ссылкой на Motor.ru.

В Европе восьмицилиндровые Jeep Wrangler Rubicon 392 официально не продаются, ведь ставка сделана на гибридные внедорожники с системой 4xe. Поэтому для проекта приходится привозить машины из США, да не обычные, а оборудованные компрессорным 6,4-литровым двигателем мощностью 840 лошадиных сил.

Отказываться от подвески с неразрезными мостами в Нидерландах не станут, однако на смену "грязевым" покрышкам с внешним диаметром 33 дюйма пришли низкопрофильные 22-дюймовые колёса с шоссейными шинами. Судя по фотографиям, заменены дисковые тормоза и выхлопная система, а на смену фирменной решётке радиатора с семью ламелями пришла невзрачная сетка.

Известно, что заказчики смогут по своему вкусу перешить салон и даже заменить передние кресла на спортивные "ковши". Цену и динамические характеристики Jeep Wrangler Zandvoort Edition сообщат позднее, но с учётом масштаба доработок вездеход окажется кратно дороже обычного Wrangler 4xe, который стоит в Нидерландах от 91 тысячи евро.