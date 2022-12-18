Lada и Tesla признали автобрендами с самым старым модельным рядом

Lada, Tesla и Mahindra возглавили рейтинг автомобильных брендов с самым старым модельным рядом. Об этом говорится в исследовании аналитика компании JATO Dynamics, опубликованном на американском портале Motor1, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В рамках исследования было рассмотрено 705 моделей 27 крупнейших производителей без большинства представителей китайского автопрома. Средний возраст линейки моделей рассчитывался на основе даты официальной премьеры серийного автомобиля нового поколения (без учета рестайлингов и других подобных обновлений машин).

Lada оказалась автопроизводителем с самым старым модельным рядом, чей средний возраст составил 18,9 года. Американская Tesla заняла второе место со средним показателем за 7,8 года (в линейку входят четыре модели, последняя была представлена в марте 2019 года). Индийский бренд Mahindra стал третьим с аналогичным результатом (компания продает машины, дебютировавшие еще в начале 2000-х).

В список брендов с самым молодым модельным рядом попали японская Isuzu, а также китайские Xpeng и NIO (в среднем 2,6 года у каждой марки).