Правительство Швейцарии раскритиковали за планы ограничить поездки на электрокарах

Швейцарские импортеры автомобилей выступили с резкой критикой ограничений использования электрокаров, которые власти могут ввести из-за энергокризиса. По их словам, которые приводит Day.Az со ссылкой на Reuters, такой шаг "окажет медвежью услугу" всему рынку "батарейных" машин. В результате усилия автолобби по их продвижению рискуют оказаться тщетными: запрет на свободное использование электрокаров может подтолкнуть покупателей обратно к топливным автомобилям.

Импортеры и официальные дилеры прилагают большие усилия, чтобы нарастить продажи электромобилей - от рекламы до персональных коммерческих предложений. Планы правительства могут повернуть процесс вспять, снизив продажи "зеленых" машин и поставив под угрозу цели по сокращению выбросов CO2.

Неделю назад стало известно, что в Швейцарии разработали ограничения для электромобилей из-за дефицита электроэнергии. Если проект примут, швейцарцам разрешат совершать только неотложные поездки. Их перечень довольно широкий: можно будет ездить как на работу, так и в спортзал и магазин, однако длительные путешествия и поездки в гости окажутся под запретом.

Меру планируется ввести только на третьем уровне дефицита электричества. То есть, прежде чем ограничить свободу автомобилистов, власти испробуют другие способы экономии: снизят температуру стиральных машин в домохозяйствах, отключат подогрев кресел в подъемниках и запретят воздуходувки для уборки парков.