Tesla превратила свои электромобили в игровые приставки

Компания Tesla наконец-то превратила свои автомобили в самые дорогие игровые приставки. Сегодня стало доступно обновление, которое интегрирует в информационно-развлекательные системы машин поддержку Steam. То есть можно играть в десятки тысяч различных игр, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Правда, поддержка Steam доступна только для новейших версий Model S и Model X, оснащённых, кроме прочего, новой системой с GPU AMD.

Напомним, в основе этой системы лежит графическое ядро Navi 23. Фактически речь идёт об аналоге Radeon RX 6600 XT с производительностью в 10 TFLOPS.