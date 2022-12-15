Китайский электромобиль получил ноль звезд в краш-тесте Latin NCAP

Организация Lаtin NCAP, оценивающая пассивную безопасность автомобилей для стран Латинской Америки и стран Карибского бассейна, отчиталась о результате краш-теста китайского электромобиля JAC E10x. По результатам испытаний машина получила ноль звезд, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Грудная клетка водителя оказалась плохо защищенной, грудная клетка пассажира - достаточно. Колени водителя продемонстрировали маргинальную и слабую защиту, так как они могут столкнуться с опасными конструкциями за панелью", - отмечается в отчете организации.

За защиту взрослых пассажиров автомобиль получил 0%, детей - 6%. Защита пешеходов оказалась на уровне 20%. Кроме того выяснилось, что после фронтального удара в автомобиле не отключился тяговый аккумулятор, что повышает риск поражения электрическим током.