Марка Exeed готовит четыре премьеры

Бренд Exeed (входит в Chery) намерен представить в 2023 году четыре премьеры, включая глубокий фейслифтинг существующего модельного ряда. Об этом на пресс-конференции марки 15 декабря рассказал директор Exeed Cars Rus, Геннадий Баранов, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

По информации бренда, компания планирует выпустить премиум-седан, так как есть соответствующая модульная платформа, которая позволяет создать автомобили в любом сегменте, а не только внедорожники.

"Освобождающийся сегмент седанов нам интересен. Вряд ли это произойдет в следующем году, но точно в обозримом будущем", - рассказал "Известиям" директор Exeed Cars Rus Геннадий Баранов.

Специалист также сообщил, что работы ведутся и над электромобилями, с помощью которых компания планирует расширять модельный ряд. Есть планы и по локализации производства в России.

"Вопрос находится на повестке и глубоко прорабатывается. На какой стадии находится обсуждение и на каких площадках планируется производство, мы пока рассказать не можем. Следите за нашими новостями", - уточнил Баранов.

В декабре текущего года компания представит полноприводный Exeed LX 1.6 AWD Premium Plus. Расход топлива в смешанном цикле заявлен в 8,1 л на 100 км.