Руководство Rolls-Royce достигло с работниками соглашения по зарплате

Рабочие завода британской корпорации Rolls-Royce в графстве Западный Сассекс заключили с руководством этого производителя автомобилей премиум-класса соглашение о повышении зарплат. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на профсоюз Unite, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В профсоюзе назвали эту сделку одной из крупнейших в истории предприятия. В принятии решения участвовали более 80% работников. Рассчитанное на год соглашение включает повышение зарплат на 10% и разовую выплату в размере £2 тыс. ($2,4 тыс.). Суммарно трудящиеся станут получать на 14,8-17,6% больше.

На фоне резкого роста инфляции и падения реальных доходов населения представители профессий в Великобритании выступили с требованием повысить оплату труда. Это стало причиной массовых забастовок с участием железнодорожников, медсестер, пограничников, сотрудников служб скорой помощи и почты.