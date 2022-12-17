В Японию завезли Lada и УАЗ казахстанского производства

Автомобили Lada и УАЗ стали доступны для заказа в Японии. Ввозом этих автомобилей занимается компания Le Parnass, передает Day.Az со ссылкой на Autonews.ru.

Как говорится в сообщении этой фирмы, сейчас в стране действует запрет на прямой ввоз товаров с территории России. Поэтому компания привозит в Японию машины и комплектующие казахстанского производства.

Так, уже сейчас японцы могут заказать Lada Niva Legend, УАЗ "Хантер" и УАЗ "Буханка". Все эти автомобили собираются в Казахстане на предприятии "СарыаркаАвтоПром" крупноузловым методом.