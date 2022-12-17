https://news.day.az/autonews/1520288.html В Японию завезли Lada и УАЗ казахстанского производства
В Японию завезли Lada и УАЗ казахстанского производства
Автомобили Lada и УАЗ стали доступны для заказа в Японии. Ввозом этих автомобилей занимается компания Le Parnass, передает Day.Az со ссылкой на Autonews.ru.
Как говорится в сообщении этой фирмы, сейчас в стране действует запрет на прямой ввоз товаров с территории России. Поэтому компания привозит в Японию машины и комплектующие казахстанского производства.
Так, уже сейчас японцы могут заказать Lada Niva Legend, УАЗ "Хантер" и УАЗ "Буханка". Все эти автомобили собираются в Казахстане на предприятии "СарыаркаАвтоПром" крупноузловым методом.
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