Citroen построил фирменную колесницу

На 2023 год запланирована премьера пятого фильма о приключениях галлов Астерикса и Обеликса, которые на сей раз по воле сценаристов фильма "Астерикс и Обеликс: Поднебесная" окажутся в Китае. В своём путешествии по древней Поднебесной вымышленные персонажи будут использовать традиционный для эпохи до нашей эры транспорт в виде колесницы. Причём не простой, а разработанной силами дизайнеров французской марки Citroen, которая и анонсировала столь непривычный концепт-кар, передает Day.Az со ссылкой на motor.ru.

Обычно создание прототипов занимает год, но на сей раз специалисты бренда уложились в три месяца. По словам директора по глобальному дизайну Citroen Пьера Леклера, получилась ода 2CV - легендарному автомобилю, представляющему Citroen во всей его красе. В колеснице марка переосмыслила основные ценности бренда, такие как комфорт, технологии и смелый дизайн, чтобы соответствовать галльскому образу жизни.

Деревянный кузов колесницы отсылает к характерному выпускавшему с 1949 по 1990 годы бюджетному автомобилю Citroen, но с современным логотипом марки. Деревянный шильдик красуется на задней части колесницы, а на щитах, которые играют роль колёс, также нанесены характерные двойные шевроны.

Колесницу оснастили мягкой складной крышей, а также фонарями - роль корпусов играют шлемы галльских воинов, а источником света служит сочетание светлячков и волшебного зелья. Для большего комфорта седоков колесница получила подвеску, сделанную на основе желудков кабанов. Помимо колесницы отсылкой к Citroen в фильме станет эпизод, когда армия Цезаря достигает Китая.

На въезде в Поднебесную можно будет заметить первый рекламный щит, рекламирующий лучший автомобиль того времени - 2CV, невероятную колесницу, сделанную в Галлии, запряженную двумя лошадьми. Это тонкий намёк на знаменитый рекламный фильм Citroen, снятый на Великой Китайской стене. Кроме того, съёмочная группа использовала и реальные модели Citroen - для создания фильма задействовали ë-C4, C5 Aircross PHEV, ë-Spacetourer, Ami и e-Jumpy, но все они останутся за кадром готовой картины.