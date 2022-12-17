Puma посвятила 50-летию BMW M особые кроссовки

В 2022 году заводское подразделение BMW M, которое славится своими спортивными и гоночными автомобилями, отмечает полувековой юбилей. К 50-летию компании немецкий автопроизводитель подготовил несколько новых моделей, включая лимитированные спорткары BMW M4 CSL и возрождённый BMW 3.0 CSL. Не остались в стороне от подарков специалистов BMW M и партнёры бренда - производитель спортивной одежды, обуви и даже гоночной экипировки Puma представил эксклюзивные кроссовки BMW LGND, передает Day.Az со ссылкой на motor.ru.

Взяв за основу кроссовки BMW Speedcat, дизайнеры бренда под вдохновением от семейства спорткаров BMW M4 переосмыслили облик обуви. Заявлено, что под влиянием формы фар были сделаны светоотражающие элементы, а язычок кроссовок выполнен по мотивам дизайна капота купе.

Одной из характерных черт BMW, кроме фирменной решётки радиатора, является созданный Вильгельмом Хофмайстером, который возглавлял отдел дизайна BMW в период с 1955 по 1970 годы, узнаваемый элемент - изгиб заднего бокового стекла на стойке кузова.

К "ноздрям" решётки и изгибу Хофмайстера также отсылают отдельные элементы обуви. На рынок кроссовки BMW LGND выйдут в чёрном и белом вариантах с узнаваемой трёхцветной ливреей BMW M Motorsport в фирменных красно-сине-фиолетовых оттенках логотипа BMW M.