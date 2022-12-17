Polestar показал эксклюзивный электромопед

Шведский бренд Polestar вырос из тюнинг-ателье, занимавшегося доработкой автомобилей Volvo, в отдельного автопроизводителя, который специализируется на электрокарах. В линейке бренда пока не так много моделей, однако свои фирменные аксессуары компания уже выпускает - одним из них стал созданный совместно со шведским же производителем электрических мопедов CAKE уникальный двухколёсник Makka Polestar. В 2021 году была выпущена первая ограниченная партия мопеда, а сейчас пришло время для второй, передает Day.Az со ссылкой на motor.ru.

Если в прошлом году был доступен мопед в матово-белом цвете Polestar Snow, то новинка выполнена в бледно-голубом оттенке, отсылающем к фирменному цвету концептуального родстера Polestar 6.

Кроме того, модель получила новую фару и амортизатор Ohlins в традиционном для подвесочников жёлтом цвете. К особенностям новинки можно отнести съёмный задний багажник, которого не было у предшественника. С технической же точки зрения новый CAKE Makka Polestar повторяет предыдущий.

Электромопед способен развить максимальную скорость 45 километров в час, а кроме того он имеет два режима движения - для увеличенного запаса хода или сбалансированной производительности. Стоить такой мопед будет 5300 долларов или евро - в зависимости от рынка продаж.