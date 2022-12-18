Subaru отзовет почти 14 тыс. внедорожников в Канаде

Японская фирма Subaru отзывает в Канаде почти 14 тыс. внедорожников Subaru Ascent 2019-2022 годов выпуска из-за риска возгорания. Об этом сообщил телеканал CTV, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, отзыв связан с дефектом в проводке, что может вызвать возгорание при работающей системе отопления автомобиля. В Канаде таких случаев с этими автомобилями пока не зарегистрировано.

На этой неделе Subaru объявила об отзыве в США 271 тыс. внедорожников Subaru Ascent 2019-2022 годов выпуска по этой же причине. В США было зарегистрировано два случая возгорания в этих машинах, но о травмах или авариях не сообщалось.