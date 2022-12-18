Cadillac объявил об ажиотажном спросе на новый флагман
Cadillac объявил об ажиотажном спросе на новый флагман: интерес к большому электромобилю Celestiq оказался выше ожиданий General Motors (GM). Главный инженер проекта признал: всего за два месяца предзаказов "намного больше, чем мы сможем собрать за первый год или даже 18 месяцев". Новая "батарейная" пятидверка почти вчетверо дороже рамного внедорожника Escalade, однако покупателей этот факт не смущает. Ежегодный тираж не превысит отметки 730 штук.
Главный инженер проекта Celestiq Тони Рома дал понять, что ежедневно будут собирать не более двух электромобилей, а одновременно в производстве смогут находиться не более шести экземпляров лифтбека. В первый год американцы выпустят не более 400 Cadillac Celestiq, а клиенты начнут получать свои машины в декабре 2023 года.
Cadillac Celestiq дебютировал в середине октября. Производитель обещает, что двух идентичных электрокаров не будет, поскольку возможности персонализации практически безграничны.
По технике лифтбек схож с кроссоверами Cadillac; основой служит модульная платформа GM Ultium. Силовая установка с двумя электродвигателями развивает 608 лошадиных сил и 868 Нм крутящего момента; разменять 60 миль в час (97 километров в час) с места Celestiq сможет за 3,8 секунды. Расчётная автономность - 300 миль (около 480 километров).
Успешный старт продаж Cadillac Celestiq подтверждает, что клиенты готовы переплачивать за эксклюзивность. Это значит, что маркетологам General Motors предстоит решить непростую задачу, разрабатывая электрический Escalade, ведь столь же малочисленным внедорожник вряд ли будет.
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