Volkswagen выпустит эксклюзивный кроссовер-кабриолет T-Roc Edition Grey. Особенностями спецверсии станут матовый серый окрас кузова, антрацитовые 18-дюймовые колёса, заводской антихром, солидный набор базового оборудования, в том числе пакет R-Line. Будет сделано 999 машин линейки Edition Grey по цене от 46 470 евро, а за максимально оснащённые T-Roc Edition Plus придётся выложить 51 600 евро, передает Day.Az со ссылкой на motor.ru.

Volkswagen T-Roc Cabriolet Edition Grey не предполагает выбора техники: под капотом безальтернативный 150-сильный турбомотор 1.5 TSI в связке с 7-ступенчатым "роботом" и передним приводом. При этом по цене максимально оснащённый кабриолет превзошёл "заряженный" 300-сильный полноприводный T-Roc R!

Не придётся доплачивать за специальную краску с защитой от сколов, пакет Black Style с матричными светодиодными фарами, опциональную медиасистему, подогрев руля, а также водительские ассистенты IQ.Drive. С пакетом Edition Plus у кроссовера-кабриолета появляются 19-дюймовые диски, адаптивное шасси, информационно-развлекательный комплекс Discover Pro и аудиосистема BeatsAudio.

Высокую цену Volkswagen объясняет эксклюзивностью: об ограниченном тираже напомнит табличка на порогах, которая показывает порядковый номер T-Roc Edition Grey. Кроме того, со всеми пакетами спецверсия всё равно будет на 1400 евро дешевле T-Roc Cabriolet с аналогичными опциями, собранными отдельно. Поставки начнутся в феврале.