Ford рассекретил мощность абсолютного нового Mustang с индексом S650. В зависимости от типа двигателя и опций спорткар разовьёт от 319 до 507 лошадиных сил. Базовым Mustang с 2,3-литровым четырёхцилиндровым турбомотором EcoBoost отныне положен только 10-ступенчатый автомат; покупатели Mustang GT и Mustang Dark Horse с "атмосферником" V8 5.0 смогут заказать 6-ступенчатую "механику" с системой автоматической подгонки оборотов двигателя, передает Day.Az со ссылкой на motor.ru.

Базовый Ford Mustang стал всего на пять лошадиных сил мощнее предшественника; крутящий момент (375 Нм) не изменился вовсе. Двигатель EcoBoost в "голубом овале" называют "совершенно новым", поскольку изменилось соотношение хода поршня и диаметра цилиндра, были модернизированы системы впрыска топлива и рециркуляции выхлопных газов. Ожидаемый расход топлива в смешанном цикле - 9 литров на 100 километров, что почти на 0,4 литра лучше, чем у предшественника.

Прогресс Mustang GT с "атмосферником" Coyote более очевиден. Мощность выросла с 456 до 487 лошадиных сил, а крутящий момент - с 556 до 563 Нм. С опциональной выхлопной системой с электронноуправляемой заслонкой можно увеличить отдачу ещё на шесть лошадиных сил и четыре ньютон-метра.

Наконец, Mustang Dark Horse разовьёт 507 лошадиных сил и 567 Нм крутящего момента. Такие спорткары получат усиленный двигатель и нестандартную трансмиссию: например, в варианте с "механикой" ставку сделают на выносливую коробку передач Tremec с титановым селектором переключения.

Начальная гамма Ford Mustang сформирована, но прайс-лист обнародуют ближе к началу продаж летом 2023 года. Со временем у спорткара появится целая гамма спецверсий, в том числе хардкорные варианты GT от Shelby.