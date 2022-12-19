Toyota Camry следующего поколения появится в 2023 году

Компания Toyota Motor намерена представить среднеразмерный седан Camry следующего поколения в 2023 году. Об этом 19 декабря сообщил портал Drom, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Очередное воплощении Camry получит совершенно новый кузов с более динамичным и выразительным дизайном, чем у нынешнего авто. Специалисты не исключили, что пластиковые кузовные панели будут перекликаться с такими моделями, как новые Prius и Crown.

Известно, что в базовой конфигурации для западных рынков новую Camry оснастят бензиновым 2,4-литровым турбомотором мощностью 269 л.с. Будет и гибридная версия, мощность такой силовай установки составит 325 л. с.

Нынешнюю Toyota Camry (поколения XV70) выпускают с 2017 года.