В Tesla ожидаются новые увольнения сотрудников

Производитель электроавтомобилей Tesla приостановил набор новых сотрудников. Об этом сообщил в среду портал Electrek со ссылкой на источники в компании, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным портала, Tesla приостановила прием новых сотрудников, а также планирует сокращение персонала в первом квартале 2023 года. Пока не ясно, каких подразделений коснется данная мера, так как ранее компания заявляла о своих планах по расширению производства на ряде площадок.

Это не первый раз, когда Tesla идет на подобные меры. В июне ее генеральный директор Илон Маск поручил менеджменту компании "приостановить прием на работу по всему миру" и сократить число сотрудников на 10%. В результате был ликвидирован один из офисов в Сан-Матео (Калифорния), под сокращение попали около 200 сотрудников. По сведениям газеты The Wall Street Journal, большая часть из них занималась улучшением технологий использования автопилота.

Эти сообщения появились на фоне новостей о финансовых потерях Маска. По озвученным в среду агентством Блумберг данным, текущее состояние гендиректора Tesla составляет около $147,7 млрд, что является самым низким значением за два последних года. Во вторник Маск потерял $7,7 млрд в результате того, что стоимость акций Tesla опустилась до минимального с октября значения.