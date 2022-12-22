Tesla продает Model 3 и Model Y с большой скидкой

Компания Tesla объявила, что продает электромобили Model 3 и Model Y со скидкой в $7500 в период с 21 по 31 декабря, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

В рамках акции покупатели любой модели Tesla также получат купон на бесплатную зарядку автомобиля, покрывающий 10 тысяч миль (около 16 тысяч км) пробега.

Таким образом, размер скидки был увеличен вдвое по сравнению с $3 750, которые ранее предлагались в соответствии с законом о снижении инфляции в США (Inflation Reduction Act, IRA).

Для многих на рынке такой шаг стал неожиданностью в связи с известным негативным отношением к скидкам основателя и главы Tesla Илона Маска, отмечает Bloomberg. Эксперты полагают, что акция может означать, что компания пытается увеличить спрос.

Ранее Tesla предупредила, что в 2022 году ей, вероятнее всего, не удастся нарастить поставки автомобилей на 50% в соответствии с установленной целью.

С начала 2022 года капитализация Tesla упала почти на 61%.