Chery анонсировал выход нового кроссовера

Китайская компания Chery показала первый тизер своего нового автомобиля. Как передает Day.Az, кадры опубликовал интернет-портал "Китайские автомобили". По данным СМИ, кроссовер с кодовым обозначением eQ7 станет новой моделью в линейке Ant. На китайском рынке новинка должна появиться во второй половине 2023 года.

Сейчас в модельном ряде представлены два автомобиля: Little Ant (eQ1) и Big Ant (eQ5). Пока китайский производитель не поделился никакой информацией об оснащении и технических характеристиках новинки. Предполагается, что eQ7, станет продолжением линейки электромобилей с увеличенным кузовом.

Габариты Chery Big Ant составляют 4630х1910х1655 мм, а размер колесной базы - 2830 мм. В гамме силовых агрегатов присутствуют два электромотора на 250 и 280 Нм крутящего момента. EQ5 получил от производителя аккумулятор емкостью 70,1 кВт-ч, заряда которого хватит на 510 км. На внутреннем рынке цена на Big Ant варьируется от 149 до 189 тыс. юаней в зависимости от комплектации.