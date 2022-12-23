Китайский стартап XPeng запустит свой летающий электромобиль

Китайский стартап XPeng намерен запустить свой летающий электромобиль AeroHT в серийное производство уже к 2025 году. Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Производитель оценил транспортное средство будущего в $140 тыс.

AeroHT способен подниматься в воздух на десятки метров при помощи восьми винтов и четырех электродвигателей. Ожидается, что большую часть времени электромобиль будет двигаться по земле, а взлетать в небо лишь для преодоления препятствий на дороге или пробок. Основатель стартапа Чжао Дели считает, что самой главной проблемой на пути его компании являются не технологические вызовы, а ограничения со стороны регуляторов, так как владельцу такого автомобиля могут понадобиться не только водительские права, но и лицензия пилота.

Известно, что AeroHT также работает над созданием аэротакси. Демонстрационные полеты аппарата состоялись в Дубае в октябре нынешнего года.