Honda представит на автосалоне в Токио доработанный Civic

В середине января 2023 года на автошоу Tokyo Auto Salon цвета флага компании Honda будет защищать спортподразделение Mugen. Оно покажет демонстрационные образцы доработанных Civic последнего поколения, сообщил 23 декабря портал Drom, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Помимо спортивной версии Civic, будет представлен компактный кроссовер ZR-V. Кроссовер ZR-V Mugen будет выставлен на стенде в гибридном варианте e:HEV.

Автомобиль будет отличатся от стандартной машины спортивными накладками, которые установят на бамперы, пороги, решетку радиатора и спойлер на двери багажника.

Кроме того, Honda покажет широкой публике болиды японского чемпионата суперформул, так как гонщик команды Team Mugen Motul SF19 Томоки Нодзири второй год подряд выиграл соревнования на одной из этих спортивных машин.

Автошоу Tokyo Auto Salon 2023 является одной из крупнейших в мире выставок автотюнинга и кастомных машин.