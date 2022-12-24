Citroen дразнит праздничными тизерами

Марка Citroen входит в состав автогиганта Stellantis, который был образован в начале 2021 года. Сейчас в линейку бренда входит электрический квадрицикл Ami, его предвестника компания представила в рамках Женевского автосалона в 2019 году. Серийный вариант был рассекречен в феврале 2020-го. Коммерческая модификация с прибавкой Cargo к названию появилась в мае следующего года, а кросс-версию My Ami Buggy показали в середине прошлого декабря. Теперь производитель анонсировал новую спецверсию этого "кроссовера", передает Day.Az со ссылкой на kolesa.ru.

В преддверии Рождества в Citroen решили анонсировать новую лимитированную серию My Ami Buggy. Он, вероятно, поступит в продажу в некоторых европейских странах ближе к концу первого квартала 2023 года. Известно, что всего будет выпущено 1000 таких квадрициклов. Информации о новинке пока почти нет, в компании только пояснили, что будет несколько "сюрпризов" по сравнению с обычной кросс-версией "крохи".

Если судить по праздничным тизерам, на которых новая версия My Ami Buggy будто бы находится внутри снежного шара, автомобили лимитированной серии получат тот же тёмно-зелёный цвет кузова, как и предыдущий вариант. Ещё у него такие же колёсные диски бронзового цвета с чёрными центральными колпаками. Кроме того, городской "вездеход", очевидно, сохранит и съёмную брезентовую крышу. Судя по всему, "сюрпризы" пока остались за кадром.

На самом деле Citroen Ami, предлагаемый в ряде стран Европы, не относится к автомобилям: это тихоходный электрический квадрицикл, его максимальная скорость ограничена на отметке 45 км/ч. При этом во Франции за его руль разрешено садиться с 14 лет, в Германии - с 15 лет. Как рассказали в компании, с момента запуска модели в конце 2020 года в девяти странах было реализовано уже 30 тыс. экземпляров.

Городской квадрицикл оснащается электродвигателем мощностью 8 л.с. и тяговой батареей ёмкостью 5,5 кВт*ч. Этот аккумулятор полностью заряжается примерно за 3,5 часа от бытовой сети. Запас хода на одной зарядке у Ami составляет около 75 км. Вероятно, у новой спецверсии "начинка" останется без изменений.

Цены на Citroen My Ami Buggy новой лимитированной серии компания пока не обнародовала. Предыдущая серия, распроданная в прошлом году за 18 минут, стоила 9790 евро. Покупка обычного варианта квадрицикла Ami обойдётся в 6890 евро.