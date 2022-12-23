Представлен новый седан Changan Lamore: конкурент Chery Arrizo 8, который отличился салоном, передает Day.Az со ссылкой на kolesa.ru.

Крупной "четырехдверке" достались узкий экран приборки и гигантский вертикальный планшет мультимедиа-системы. На домашний рынок новинка выйдет в следующем году.

На фото минпрома КНР этот седан Changan засветился еще в октябре, теперь же опубликованы официальные изображения. "Четырехдверка" вполне могла бы войти в семейство Uni, ведь ее облик сделали в стиле лифтбека Uni-V, кроссоверов Uni-T и Uni-K. Но нет, Changan решил позиционировать новинку в качестве отдельной модели: ей присвоено имя Lamore, китайское название - Yida.

Длина Changan Lamore равна 4770 мм, ширина - 1840 мм, высота - 1440 мм, колесная база - 2765 мм. То есть по своим габаритам седан близок к Chery Arrizo 8. Если же сравнивать с моделями некитайских брендов, то "четырехдверка" Changan расположилась между Hyundai Elantra и Sonata. Ну и приведем размеры лифтбека Changan Uni-V: длина - 4680 мм, расстояние между осями - 2750 мм.

Характерные черты того самого Uni-стиля - безрамочная радиаторная решетка, диодные полоски в головной оптике и выдвижные ручки дверей. Седану Lamore также достались агрессивный передний бампер, "прозрачные" задние фонари и 18-дюймовые колеса. Кроме того, для "четырехдверки" можно будет заказать "карбоновый" спойлер.

А вот интерьер у седана оригинальный, салоны моделей серии Uni оформлены иначе. Главные фишки Changan Lamore/Yida - узкий приборный дисплей без козырька, огромный вертикальный тачскрин мультимедийной системы и двухспицевое рулевое колесо. Отдельного блока управления "климатом" нет - все настройки "вшиты" в центральный экран. Дефлекторы обдува спрятаны в единую линию, еще седан получил двухэтажный тоннель.

Согласно документам китайского сертификационного органа, на первом этапе Changan Lamore будет доступен с бензиновой "турбочетверкой" 1.5 мощностью 170 л.с., мотор работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Позже модели могут отрядить двухлитровый турбодвигатель. Привод только передний.

В Китае новый седан Changan Lamore/Yida в продаже ждут в следующем году.