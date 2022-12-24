Для Японии сделали уникальную оранжевую Alpina

В начале 2022 года компания Alpina, выпускающая экстремальные версии автомобилей BMW, представила своё видение 4-Series Gran Coupe, передает Day.Az со ссылкой на motor.ru. Новинка с индексом B4 призвана стать альтернативой для так и не сделанной заводской BMW M4 Gran Coupe. Естественно, что для клиентов доступны всевозможные варианты персонализации и этим воспользовалась компания Nicole - японский импортёр Alpina заказал партию из четырёх необычных автомобилей, отличающихся цветов и расположением руля.

Два четырёхдверных купе окрашены в Frozen Black, а два - в ярко-оранжевый оттенок Fire Orange. Цвета кузова сочетаются с золотистыми колёсами у леворульных и чёрными дисками у праворульных машин и фирменными синими тормозными суппортами.

Оранжевая Alpina B4 Gran Coupe имеет золотистые акценты в декоре кузова, а в салоне, где доминируют чёрные кожа и алькантара, для большего эффекта использованы точечные акценты оранжевого цвета.

Технически же модели ничем не отличаются - все четыре автомобиля оснащены 500-сильным рядным 3,0-литровым бензиновым турбомотором в сочетании с адаптированной 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, полным приводом, доработанной подвеской и усиленными тормозами.