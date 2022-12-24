Liberty Walk показала тюнинг классического Ferrari F40

Японское тюнинг-ателье Liberty Walk, которое известно своими эпатажными аэродинамическими обвесами для различных моделей автомобилей, в преддверие домашнего для себя автосалона в Токио представило два новых проекта. Первым стал эксклюзивный вариант тюнинга Lamborghini Aventador, а вторым - модернизированный классический суперкар Ferrari F40. Фишкой обоих проектов стал радикально изменённый за счёт нового кузовного обвеса внешний вид автомобилей, передает Day.Az со ссылкой на Motor.ru.

Обе модели получили новый передний бампер с массивным сплиттером, расширенные колёсные арки с жалюзи, развитые пороги, новый задний бампер с большим диффузором, а также прочие аэродинамические элементы.

Естественно, штатные колёса заменены новыми. Единственной технической доработкой в обоих случаях является уменьшение дорожного просвета, поскольку модернизацией двигателя в Liberty Walk не занимаются.

Не трогают японские тюнеры и салон, поэтому за исключением новой внешности обе машины - стандартные. Особо интересным новые проекты делает выбор базовой модели, которые уже сняты с производства.