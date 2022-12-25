Lamborghini помогла итальянской полиции спасти двух человек

В 2014 году в полиции Италии появилось служебное купе Lamborghini Huracan, а через три года парк патрульных машин пополнил ещё один суперкар аналогичной модели. Обе машины были переданы правоохранителям итальянским автопроизводителем, который таким образом внёс свой вклад в повышение безопасности на дорогах. А ещё помог спасти несколько человеческих жизней, поскольку на Huracan полиция помимо прочего развозит и донорские органы по больницам.

Как передает Day.Az со ссылкой на Motor.ru, полицейский суперкар оснащён не только спецсигналами и имеет особую ливрею как у прочих патрульных автомобилей, но и несёт на борту медицинское оборудование. В частности, на Huracan установлен дефибриллятор, а передний багажник превращён в холодильник для перевозки донорских органов.

В 2022 году 610-сильное купе доставило сразу две донорских почки - из Падуи на севере Италии машина промчалась 168 километров до больницы в Модене, а затем преодолела ещё свыше 400 километров, чтобы попасть в один из госпиталей Рима.

"Путешествие по шоссе, чтобы доставить самый прекрасный рождественский подарок - жизнь. Благодаря особому Санта-Клаусу из государственной полиции два человека получили почку", - отметили правоохранители, сопроводив своё сообщение фотографиями с процесса доставки донорских органов.