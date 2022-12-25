Новый Peugeot 3008: первые изображения

Компактный паркетник 3008 появился в гамме французской компании в 2008 году, именно тогда на Парижском автосалоне состоялась премьера первого поколения модели. Сегодня с конвейера сходит вторая генерация, которую также впервые продемонстрировали в Париже в 2016 году. В 2020-м кроссовер получил рестайлинг, и в том же году появились первые слухи о том, что будущее поколение получит купеобразную модификацию. Благодаря имеющимся шпионским фотографиям можно сказать, что эти слухи подтверждаются, передает Day.Az со ссылкой на kolesa.ru.

Новинка будет выполнена в стиле других новых моделей марки. Пока кузов тестовых образцов скрыт под толстым слоем камуфляжа, однако уже проглядываются узкие горизонтальные фары с "клыками" светодиодных ходовых огней. Самым заметным отличием от нынешнего 3008 станет форма кузова с сильно заваленными задними стойками, которую можно назвать лифтбеком. Аналогичный кузов получил представленный прошедшим летом Peugeot 408. Что же касается задней части, то здесь можно отметить массивную крышку багажника, узкие горизонтальные фонари с расположенными под углом светодиодными "штрихами" габаритов, и размещённую на бампере нишу номерного знака.

Пока нет достоверной информации о технической части будущего паркетника, однако ожидается, что он получит бензиновые, гибридные и полностью электрические модификации. Скорее всего, он будет построен на одной из версий платформы EMP2 (Efficient Modular Platform), которую используют многие новинки Citroen, Peugeot и Opel (например, новая Astra).

Премьера нового 3008 ожидается не раньше следующего года.