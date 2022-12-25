Bentley представила официальный игрушечный Bacalar

Автомобили Bentley славятся своей мощностью и великолепным комфортом, а заодно и высокой ценой. Прославленный британский автопроизводитель никогда не выпускал бюджетных машин, поэтому позволить себе технику с крылатой литерой "B" на решётке радиатора может далеко не каждый. Но в канун Нового года марка сделала сразу две модели - Continental GT Speed и Bacalar - всего за 100 фунтов стерлингов. Правда, есть нюанс - это лишь миниатюрные модели, а не реальные автомобили, передает Day.Az со ссылкой на Motor.ru.

Купе Continental GT Speed выполнено в цвете Candy Red с опциональным пакетом Styling Specification, который подразумевает аэродинамический обвес из углепластика. Салон миниатюрной двухдверки отделан "кожей" с характерной для модификаций Speed ромбовидной прострочкой обивки.

В отличие от реального Bentley Mulliner Bacalar, который был сделан тиражом 12 экземпляров, миниатюрная модель в масштабе 1:43 будет выпущена неограниченной партией. Равно как и Bentley Continental GT Speed, который теперь позволить себе могут многие.