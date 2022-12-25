Зрелищный дрифт на улицах Найроби

Компания Red Bull продолжает выпускать видеоролики с заездами гоночной техники в самых необычных локациях мира. После того, как болид Формулы-1 Red Bull RB7 проехал по Европе - сначала австрийский автогонщик Патрик Фризахер прокатился по проложенной в Южных Карпатах в Румынии, а затем шотландец Дэвид Култхард сел за руль этого же болида в Болгарии. В новом видеоролике команда экстремалов отправилась в Африку, где устроила дрифт-заезд на городских улицах в Кении, передает Day.Az со ссылкой на Motor.ru.

35-летний иорданец Ахмад Дахам - один из атлетов Red Bull и один из самых известных дрифтеров на Ближнем Востоке. Будучи бренд-амбассадором Lexus F и Toyo, пилот охотно уничтожает покрышки ездой в управляемом заносе. И на сей раз он сделал это в Найроби.

Самый большой город в Восточной Африке и столица Кении превратился в масштабную трассу для дрифта в исполнении Ахмада Дахама. За рулём своего 1200-сильного Katana, в который после тюнинга превратилось купе Lexus RC F, пилот устроил поездку по самым знаковым местам Найроби.

35-летний иорданец Ахмад Дахам - один из атлетов Red Bull и один из самых известных дрифтеров на Ближнем Востоке. Будучи бренд-амбассадором Lexus F и Toyo, пилот охотно уничтожает покрышки ездой в управляемом заносе. И на сей раз он сделал это в Найроби.

Самый большой город в Восточной Африке и столица Кении превратился в масштабную трассу для дрифта в исполнении Ахмада Дахама. За рулём своего 1200-сильного Katana, в который после тюнинга превратилось купе Lexus RC F, пилот устроил поездку по самым знаковым местам Найроби.

Что из этого вышло - можно узнать из подготовленного по итогам заездов видеоролика, в котором интересное для себя найдут и поклонники автоспорта, и любители географии, которые смогут открыть столицу Кении с непривычной для себя стороны.