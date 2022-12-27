Cadillac вновь начнет устанавливать на свои автомобили фирменную статуэтку

Фирменная статуэтка "Богиня Cadillac" вновь будет украшать новые автомобили Cadillac. Как передает Day.Az, об этом сообщает motor.ru.

Отмечается, что фирменный маскот "Богиня Cadillac" украшал капоты большинства моделей американской марки с 1930 по 1956 год и последний раз появлялся на лимитированной модели Eldorado Brougham 1959 года. Но в новых моделях статуэтка появится на передней панели и в многофункциональном контроллере на центральной консоли. При этом она будет выполнена из стекла.

Первым автомобилем Cadillac, который получит новую статуэтку, станет модель Celestiq.