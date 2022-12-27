Cadillac вновь начнет устанавливать на свои автомобили фирменную статуэтку
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Фирменная статуэтка "Богиня Cadillac" вновь будет украшать новые автомобили Cadillac. Как передает Day.Az, об этом сообщает motor.ru.

Отмечается, что фирменный маскот "Богиня Cadillac" украшал капоты большинства моделей американской марки с 1930 по 1956 год и последний раз появлялся на лимитированной модели Eldorado Brougham 1959 года. Но в новых моделях статуэтка появится на передней панели и в многофункциональном контроллере на центральной консоли. При этом она будет выполнена из стекла.

Первым автомобилем Cadillac, который получит новую статуэтку, станет модель Celestiq.