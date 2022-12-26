Hongqi готовит спортивную версию седана H6
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Компания FAW представит в Гуанчжоу спортивную версию премиального седана Hongqi H6, передает Day.Az со ссылкой на Автоновости дня.

Китайская компания Hongqi (премиальный суббренд FAW) привезет на автосалон в Гуачнжоу спортивную версию седана Hongqi H6. Первые фотографии новинки опубликовал местный портал Autohome.

Hongqi готовит спортивную версию седана H6: первые фотографии

Судя по снимкам, внешне новая версия отличится увеличенной решеткой радиатора, широким воздухозаборником, новыми фонарями и сдвоенными выхлопными патрубками, а в салоне она получит сиденья с выраженной боковой поддержкой, трехспицевый руль и крупный вертикальный тачскрин по центру.

Интерьер спортивной версии седана Hongqi H6

Под капотом спортивный Hongqi H6 оснастят 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 245 л.с., работающим в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Будет ли у такого седана полный привод, пока не уточняется.