Toyota предложила для Prius заводскую защиту от кражи нейтрализаторов

Компания Toyota в США начала предлагать в качестве фирменного аксессуара для гибридного автомобиля Prius мощную металлическую защиту днища, препятствующую краже нейтрализатора отработавших газов, сообщает Carbuzz, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На сайте автопроизводителя защита днища представлена в категории внешних аксессуаров и предлагается за $140. При этом на черном рынке нейтрализатор Prius, содержащий большой объем драгоценных металлов (платины, родия и палладия), можно продать за $1000, что приводит к частым кражам этой детали.

Воры срезают нейтрализаторы за несколько секунд с помощью аккумуляторной "болгарки" или сабельной пилы. Мощный алюминиевый лист призван затруднить кражу дорогостоящей детали.