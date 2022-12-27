Tesla приостановила работу завода в Шанхае

Американская Tesla Inc. приостановила работу на заводе в Шанхае на день раньше планировавшегося из-за вспышки заболеваемости коронавирусом в Китае, пишет The Wall Street Journal, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Так, производство на заводе было остановлено уже в субботу, вместо планировавшегося до этого воскресенья. Компания пошла на такой шаг из-за резкого подъема заражений COVID-19 среди сотрудников производства и поставщиков, отмечает WSJ.

Ранее Tesla сообщила своим сотрудникам в Шанхае, что возобновит работу завода 2 января.

Компания накопила достаточный запас машин, поэтому приостановка производства не должна повлиять на поставки автомобилей клиентам, добавили собеседники WSJ. Летом Tesla значительно увеличила мощность шанхайского завода. В то же время спрос на электрокары в Китае в последнее время оказался слабее, чем ожидалось, из-за антиковидных ограничений.

Между тем сама Tesla на минувших выходных сообщила китайской газете Global Times, что планирует провести ежегодное техническое обслуживание линий сборки авто на заводе в Шанхае на текущей неделе. Компания отметила, что не будет закрывать цех по производству зарядных устройств на время техобслуживания.

На шанхайский завод Tesla приходится более половины глобальных поставок электрокаров компании. В период с июля по ноябрь Tesla продала более 332 тыс. наиболее популярных машин Model 3 и Model Y, произведенных на этом заводе, 44% из которых были экспортированы за пределы Китая, согласно данным Китайской ассоциации пассажирских автомобилей (China Passenger Car Association, CPCA).