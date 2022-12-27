Kiska APG-1: игривый австрийский спорткар по мотивам легендарной Lancia Stratos

Австрийская дизайн-студия Kiska с более чем 30-и летним опытом работы хочет стать производителем эксклюзивных автомобилей и готовит свою первую модель APG-1 на базе KTM X-Bow GT-XR, передает Day.Az со ссылкой на Kolesa.ru.

В 1991 году предприниматель Геральд Киска основал собственную многопрофильную дизайн-студию и преуспел, в числе её клиентов значатся Adidas, Audi, Bosch, Husqvarna, KTM и десятки других компаний, а теперь Kiska дозрела до того, чтобы самой выпустить спорткар. Ещё в августе Kiska анонсировала проект APG-1 - лёгкий и маневренный спорткар по мотивам раллийной легенды 70-х Lancia Stratos, а на днях опубликовала новую порцию картинок, позволяющих более-менее полноценно оценить задумку. Буквы APG в названии расшифровываются как Alpine Playground (переводится на русский как "альпийская игровая площадка") - мол, идеальная машина для лихих покатушек по альпийским серпантинам.

Заметим, что Lancia Stratos не первый раз становится источником вдохновения для современных небольших компаний: в прошлом десятилетии свет увидел бензиновый New Stratos производства фирмы Manifattura Automobili Torino (MAT), а минувшей осенью китайская компания Small Sports Car анонсировала электрический спорткар SC-01, весьма вольно трактующий стиль оригинального Стратоса.

Kiska APG-1 тоже не стремится буквально воспроизвести эстетику оригинальной итальянской модели, но источник вдохновения в данном случае более очевиден, чем при взгляде на китайский SC-01. Искушённые автолюбители сразу укажут на слишком большую колёсную базу APG-1 - мол, надо бы покороче, чтобы пропорции были ближе к оригинальному Стратосу, но разработчики APG-1 "пляшут" от донорской модели - KTM X-Bow GT-XR, в основе которого лежит углепластиковый монокок, его переделка под более короткую базу будет стоить целое состояние.

Главный дизайнер проекта APG-1 Алан Дерозье (прежде работал в Renault), впрочем, довольно ловко "задрапировал" слишком длинную базу, в частности с помощью тёмных рельефных накладок на колёсных арках. Выдвижные фары почти дословно цитируют итальянского классика, а выставленные напоказ горизонтальные амортизационные стойки передней подвески и подъёмный колпак вместо дверей достались Киске от донорского KTM. Все наружные панели кузова Киски изготовлены из углепластика.

Технические характеристики APG-1 компания Kiska пока не приводит, но они, очевидно, такие же или близкие к таковым у KTM X-Bow GT-XR: форсированный турбомотор 2.5 TFSI от Audi выдаёт 500 л.с., коробка передач - 7-ступенчатый всефольксвагеновский "робот" DSG DQ500, вся мощность передаётся на задние колёса через самоблокирующийся дифференциал. Первую "сотню" KTM X-Bow GT-XR набирает за 3,4 с, максимальная скорость - 280 км/ч.

Дата начала производства, тираж и цена спорткара Kiska APG-1 пока на названы.

Добавим, что марка Lancia, ныне принадлежащая корпорации Stellantis, пока не собирается возрождать Stratos, но некоторые его элементы есть в концепте-манифесте Pu+Ra Zero, который был представлен в прошлом месяце.