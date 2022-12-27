Mia 2.0: бюджетный электромобиль с посадкой в стиле McLaren F1 задерживается

Мюнхенский стартап Fox E-Mobility AG, задумавший реанимировать разработанный в начале прошлого десятилетия во Франции проект универсального городского электромобиля Mia, испытывает трудности с финансированием и не сможет, как планировал, выпустить Mia 2.0 в следующем году на рынок, старт производства отложен как минимум до 2024 года, передает Day.Az со ссылкой на Kolesa.ru.

Основанная в 2010 году французская компания Mia Electric обанкротилась в 2014-м из-за финансовых проблем, сегодня права на марку Mia принадлежат швейцарско-немецкому стартапу Fox E-Mobility AG со штаб-квартирой в Мюнхене. Проект оригинального, первого электромобиля Mia разработал немецкий дизайнер турецкого происхождения Мюрат Гюнак, прежде трудившийся в Volkswagen, Peugeot и Mercedes-Benz.

Mia - это компактный городской электромобиль с узким кузовом (ширина 1640 мм), расположенным по центру местом водителя и сдвижными боковыми дверьми. У Mia были пассажирские версии с посадочной формулой 1+2 либо 1+3 и коммерческая, способная взять на борт до 1,5 м2 груза. Производство было организовано на заводе французской кузовостроительной фирмы Heuliez, до краха компании было изготовлено около 1000 экземпляров Mia в разных модификациях. Одной из причин краха стал плохой баланс цены и потребительских качеств Mia.

Fox E-Mobility, возглавляемая французским финансистом Филиппом Перре, провела полный редизайн проекта Mia и представила в виде рендеров электромобиль Mia 2.0. Планировалось, что опытное производство Mia 2.0 начнётся уже в конце 2022 года на контрактной основе на мощностях некоей известной компании и в 2023 году Mia 2.0 выйдет на европейский рынок по цене от 16 000 евро.

2022 год подходит к концу, а проект Mia 2.0 никак не продвинулся. Оказывается, Fox E-Mobility испытывает серьёзные трудности с финансированием и пока у компании нет даже демо-образца Mia 2.0 - его планируется изготовить только в следующем году, если компании удастся провести реструктуризацию и привлечь новых инвесторов. Серийное производство начнётся в 2024 году или позже, место производства пока не выбрано.

С момента нашего первого знакомства с Mia 2.0 появились новые технические подробности. В основе электрокара лежит разработанная с нуля скейтборд-платформа со встроенной в пол модульной батареей. По сути, батарея разделена на две части ёмкостью 25 кВт·ч каждая: на одной половинке электрокар сможет проехать 225 км на одной зарядке, с обоими частями - 450 км. Вместо одной из половинок можно будет установить водородный электрохимический генератор для удлинения запаса хода. Основной электромотор расположен на задней оси, его максимальная мощность - от 42 до 105 кВт (от 57 до 143 л.с.) в зависимости от модификации. В виде опции будет предложен второй электромотор на передней оси мощностью 30 кВт (41 л.с.), то есть Mia 2.0 может иметь полный привод.

Mia 2.0, как и предшественник, будет предлагаться в пассажирской и грузовой версиях, оригинальная компоновка салона сохранена, но дизайн и материалы отделки намного лучше, чем в электрокаре первого поколения. В свежих рендерах показаны также версии с кузовом пикап, самосвал и прогулочная версия со съёмным верхом в задней части кузова. Габаритная длина стандартной версии Mia 2.0 - 3100 мм, колёсная база - 2235 мм, но база может быть короче на 120 мм и длиннее на 300 мм для создания различных модификаций. Колея в любом случае составит 1384 мм.

Mia 2.0 позиционируется как полноценный автомобиль, а не "ущербный" квадрицикл, разработчики обещают крепкий кузов и современные системы пассивной и активной безопасности вплоть до автопилота второго уровня. В топовом оснащении Mia 2.0 должен иметь 5 звёзд рейтинга Euro NCAP. В сочетании с базовой ценой в 16 000 евро всё это звучит очень и очень привлекательно. Другое дело, что вряд ли эту цену удастся сохранить, если проект Mia 2.0 всё-таки дойдёт до производства.