Wey покажет гибридный кроссовер с запасом хода до 1200 км

Компания Wey представит в Гуанчжоу гибридный кроссовер Wey 80 с запасом хода до 1200 км, передает Day.Az со ссылкой на Автоновости дня.

Китайский бренд Wey (принадлежит концерну Great Wall) готовит к выходу свой новый кроссовер под названием Wey 80. Он дебютирует в рамках предстоящего автосалона в Гуанчжоу, который откроется 30 декабря.

Как стало известно "Автоновостям дня", Wey 80 будет представлять собой шестиместный среднеразмерный кроссовер. Его длина составит 5105 мм, ширина - 1985 мм, высота - 1800 мм, а колесная база - 3050 мм. Новинка получит гибридную силовую установку, состоящую из 1,5-литрового 152-сильного турбомотора, электродвигателя и литиевой батареи. Дальность хода на "чистом" электричестве составит 180 км, а полный запас хода по циклу WLTC на полном баке и с использование электромотора будет достигать 1200 км.

В дизайне Wey 80 будет использоваться новый фирменный стиль бренда, который можно будет узнать по стреловидным фарам, безрамочной решетке радиатора и акцентным линиям на кузове. В салоне автомобиля кроссовер получит огромный центральный тачскрин, трехспицевой руль и подставку для беспроводной зарядки гаджетов.