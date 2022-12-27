Hycan представит первый в мире минивэн с 800-вольтовой архитектурой

Китайский бренд Hycan (совместное предприятие концерна GAC и фирмы Nio), специализирующийся на выпуске электромобилей, готовит к выходу новый среднеразмерный минивэн. Его премьера состоится в рамках автосалона в Гуанчжоу, который откроется уже в эту пятницу, 30 декабря, передает Day.Az со ссылкой на Автоновости дня.

Новая модель Hycan станет первым в мире серийным минивэном с 800-вольтовой архитектурой. Впервые она дебютировала на автосалоне в Гуанчжоу в 2021 году в качестве концепта Hycan Concept-M. И, судя по появившимся в Сети тизерам, серийная модель унаследует от него и форму, и пропорции кузова, а также получит "острые" задние фонари треугольной формы, спойлер на крыше и пятиспицевые колесные диски.

Кроме того, новый китайский минивэн получит два суперсоврмеенных чипа Qualcomm Snapdragon 8155 и LiDAR-сканер с дальностью работы 300 метров. По заверению производителя, автомобиль сможет с высокой точностью распознавать пешеходов на расстоянии до 100 метров и транспортные средства на расстоянии до 250 метров.