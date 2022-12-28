АвтоВАЗ может начать поставлять автомобили в новые страны Африки

Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" планирует в 2023 году выйти на рынки стран Африканского континента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минпромторга Дениса Мантурова, передает Day.Az.

"В планах "АвтоВАЗа", например, заложено около 20 тыс. автомобилей на экспорт в 2023 году. Параллельно компания рассматривает возможность выхода на рынки новых для себя стран Африканского континента", - заявил Денис Мантуров.

По словам главы Минпромторга, на сегодняшний день ключевой задачей "АвтоВАЗа" является насыщение внутреннего рынка. Затем будут прорабатываться перспективы экспортных продаж.