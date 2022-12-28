Венгрия стала лидером в Европе по производству батарей для электромобилей

Венгрия стала в 2022 году европейским лидером по производству батарей для электромобилей и установила рекорд по привлечению иностранных инвестиций. Об этом заявил в среду, подводя итоги уходящего года, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Он отметил, что в условиях санкций Евросоюза против России, вызвавших рост цен на энергоносители, единственным способом избежать спада в экономике становится привлечение инвестиций в промышленное производство. "Вот почему как никогда важно то, что в этом году мы вновь побили инвестиционный рекорд. Никогда еще в Венгрию не приходило столько инвестиций за один год, сколько сейчас. Их сумма составила €6,5 млрд", - сказал глава МИД в видеообращении на своей странице в Facebook.

"Венгрия стала чемпионом Европы и занимает третье место в мире по производству батарей для электромобилей. В начале следующего года стартует строительство крупнейшего в Европе завода по производству электрических батарей", - отметил Сийярто.

Летом китайская компания CATL заключила с венгерскими партнерами соглашение о сооружении такого предприятия в Дебрецене. Инвестиции в этот проект, рассчитанный на несколько лет, составят более €7 млрд евро. В этой сфере здесь также активно работают компании из Южной Кореи, которая вносит самый большой вклад в приток капиталовложений в венгерскую экономику. Кроме того, в стране размещены сборочные предприятия всех крупнейших автомобильных концернов Германии, которые создали в Венгрии самое большое число новых рабочих мест.

Сийярто отметил значительный рост иностранных инвестиций в венгерские предприятия пищевой промышленности. Он также назвал приток инвестиций сбалансированным: 48% из них поступает с Востока, а 42% - с Запада. На долю национальных компаний приходится 10% капиталовложений в стране. "Венгрия оказалась хорошим местом встречи восточной и западной экономик", - сказал министр.